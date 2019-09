Il giorno dopo il derby, vinto dall'Inter per 2-0 contro il Milan, per le tifoserie è il momento degli sfottò, anche sui social. Da una parte, il popolo nerazzurro, vincitore della stracittadina e in testa alla classifica a punteggio pieno. Gli interisti festeggiano i loro beniamini e, ovviamente, prendono in giro gli eterni rivali. Dall'altra, la tifoseria rossonera, che dopo aver perso il derby, non potendo prendere in giro gli avversari si autocommisera, evidenziando i punti deboli del Milan attuale. E non mancano i riferimenti a un noto tifoso rossonero, l'ex ministro degli Interni, Matteo Salvini...



NELLA GALLERY I MEME PIU' DIVERTENTI DEL DERBY MILAN-INTER 0-2!