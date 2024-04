Milan-Inter, il derby delle coreografie: 'Il nostro destino, il vostro incubo', 'Non cambia niente'

Non c'è derby che si rispetti senza il confronto tra leorganizzate dalle curve di, e la stracittadina di ritorno che può assegnare lo Scudetto ai nerazzurri non ha fatto eccezione. San Siro è vestito a festa, la Nord e la Sud hanno sottolineato i momenti immediatamente precedenti il calcio d'inizio con le loro opere."Nothing changes",E' questo il messaggio dei milanisti, che si rivolgono ai cugini rappresentati come topi che montano la seconda stella. L'ispirazione alla donna delle pulizie di Banksy accentua il disprezzo per l'impresa nerazzurra.

"Il nostro destino, il vostro incubo", tuona la Nord. Lesul muro nerazzurro formato da 7500 sciarpe in edizione limitata, con due mani pronte a ghermire il trofeo che consultano una sfera di cristallo.