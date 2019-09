Giorno di vigilia. Domani sera a San Siro si gioca Milan-Inter (calcio d'inizio alle ore 20.45). I giornalisti-tifosi Cristiano Ruiu e Filippo Tramontana "giocano" il derby. Il direttore di Calciomercato.com, Stefano Agresti arbitra un'intervista doppia da non perdere. Partendo dai capitani storici: meglio Maldini o Zanetti? Le sette Champions o il Triplete? Sì o no a uno stadio di proprietà in comune? Chi arriverà per primo alla seconda stella? E nei pronostici vince la scaramanzia...