Milan-Inter: il derby di ritorno della 33esima sarà lunedì 22 sera. Ecco dove sarà visibile in tv e streaming

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Il derby Milan-Inter sarà in diretta su DAZN

SCOPRI LE OFFERTE DAZN

A prescindere che possa o non possa essere il derby sucdetto la sfida di ritorno di campionato, fra, ilda giocare a San Siro e valido per la 33esima giornata di Serie A non sarà una gara come le altre. Non solo perché oggi le due formazioni sono prima e seconda in campionato, non solo perché la rivalità cittadina negli ultimi 4 anni si è incredibilmente accentuata, ma anche perchéUna scelta legata anche e soprattutto all'impegno che i rossoneri avranno insoltanto il giovedì precedente e che vedrà Pioli e i suoi uomini affrontare la Roma di Daniele De Rossi nel ritorno dei quarti di finale di Europa League.DAZNL'emittente OTT ha da sempre la pick sulla prima partita di cartello, mentre Sky ha la possibilità di scelta sulla partita delle 12.30 della domenica, delle 20.45 del sabato e sulla gara in programma o il venerdì sera alle 20.45 o il lunedì sera alle 20.45. Essendo il derby Milan-Inter la prima pick e spostata al lunedì sera, allora la 33esima giornata sarà di quelle "lunghe" con apertura venerdì alle 20.45 e termine lunedì alle 20.45 proprio con il più importante dei big match.