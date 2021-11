in una sfida che non vale solo la supremazia cittadina, in palio punti pesanti per la lotta scudetto: al campo la sentenza, ma chi la spunta nel digitale? Le due società sono partner di Electronic Arts per- Guardando i valori offline per le probabili formazioni,: Handanovic (85); Skriniar (86), De Vrij (85), Bastoni (80); Darmian (78), Barella (84), Brozovic (84), Calhanoglu (82), Perisic (81); Lautaro Martinez (85) e Dzeko (84). In panchina Correa (81), Sanchez (79), Vidal (82), Dumfries (82):: Tatarusanu (76); Calabria (79), Kjaer (84), Tomori (80), Ballo-Touré (72); Tonali (78), Kessie (84); Brahim Diaz (78), Krunic (75), Leao (77); Ibrahimovic (83). In panchina Saelemaekers (77), Bennacer (80), Giroud (79) e il recuperato Rebic (82).- A valori offline i nerazzurri partono avanti dunque, ma cosa dice invece il mercato di Ultimate Team?. Ben tre infatti superano il prezzo medio di 150mila crediti: guida la versione IF di Theo(ASA, 86 di overall, circa 198mila crediti di costo), seguito daOTW (DC, 82, 190mila crediti) eRulebreakers (CDC, 87, 185mila crediti). L'Inter non porta invece nessun giocatore sopra i 150mila crediti: i tre più costosi risultanoin versione IF (CC, 86 di overall, 139mila crediti),Champions League (CC, 85, 68mila crediti) eOTW (AT, 84, 35mila crediti). FIFA 22 e FUT hanno detto la loro, ora tocca al campo: Milan e Inter, it's showtime.