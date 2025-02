Milan-Inter, il moviolista Marelli: "Manca un rigore per l'Inter. Pavlovic su Thuram era da on field review col Var"

Getty Images

è stata senza ombra di dubbio una partita ricca di emozioni e anche di chiamate arbitrali al limite. Sta facendo ampiamente discutere, in particolare, il mancato intervento dell'arbitro Chiffi al 72esimo del secondo tempo quandoMinuto 72,parte in contropiede praticamente da centrocampo e si porta dietroche lo contiene come può ma poi, una volta entrato in area, lo colpisce sulpoco prima dell'intervento in scivolata diche prende nettamente la palla con la punta dell'Inter che era già in caduta.

Luca Marelli, moviolista di Dazn, nel post partita ha poi chiarito che "La decisione non è stata corretta, la scivolata di Theo Hernandez è regolare, quello che non è corretto è il tocco sul polpaccio sinistro di Pavlovic. Questo è un fallo di negligenza, il contatto è evidente ed è calcio di rigore per l'Inter. A mio parere è un contatto che è sfuggito all'arbitro e agli assistenti. Sarebbe stato meglio un intervento del var con on field review per dare il rigore all'Inter".