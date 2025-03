Milan-Inter in Coppa Italia, il precedente del 1998: quando i rossoneri di Capello travolsero 5-0 i nerazzurri di Simoni

MILAN-INTER 5-0: IL TRIONFO INASPETTATO DEI ROSSONERI

Arriva il giorno del derby di andata e i due allenatori mandano in campo le squadre con il 4-4-2. Nel Milan, come annunciato alla vigilia da Capello, spazio fra i pali a Sebastiano Rossi. A destra parte dal 1’ il norvegese Steinar Nilsen, preferito a Cardone, a sinistra c’è Paolo Maldini, al centro giocano Desailly e Costacurta. In cabina di regia agisce Albertini, con Boban mezzala sinistra e Ba e Leonardo a presidiare le due fasce. Davanti l’inedito tandem composto da Savicevic e il grande ex Maurizio Ganz, accolto dai fischi dei suoi vecchi tifosi. In panchina per la prima volta Patrick Kluivert.

Simoni risponde con un undici iniziale che fa ampio ricorso alle seconde linee, soprattutto nel reparto arretrato. Out per infortunio i vari Winter, Kanu e Mezzano, cui si è aggiunto dopo il big match di campionato con la Juve il libero Salvatore Fresi, e per scelta dell’allenatore il brasiliano Ze Elias, e ceduto Berti al Tottenham, Simoni sceglie di schierare davanti a Pagliuca la coppia centrale composta dallo “Zio” Bergomi e dal nuovo acquisto Colonnese. Il terzino destro è Sartor, con Taribo West a sinistra. A centrocampo i due interni sono Simeone e Javier Zanetti, con Moriero sulla fascia destra e Cauet a sinistra. Davanti tandem pesante con Zamorano che fa coppia col “Fenomeno” Ronaldo.

A dirigere l’incontro c’è l’arbitro Graziano Cesari della sezione di Genova, davanti a circa 35 mila spettatori, conl’anello inferiore praticamente vuoto, complice la diretta televisiva in chiaro su Italia 1. I primi minuti di gioco, in un clima comunque molto “caldo”, come accade spesso per i derby della Madonnina, sono all’insegna del grande agonismo da una parte e dall’altra.

Per il Milan Ganz è toccato duro al limite dell’area da Colonnese, dall’altra parte Ba stende Simeone a centrocampo all’altezza della linea laterale di destra. I rossoneri iniziano a trovare spazi per creare pericoli a Pagliuca. Costacurta imbecca con un lancio lungo sulla sinistra dell’area Boban: il croato si coordina e batte a rete con il destro, ma trova la risposta di Pagliuca.

Ancora Boban all’8’ calcia da oltre 30 metri di controbalzo e mette il pallone di poco a lato sulla sinistra. Dall’altra parte Sartor dalla destra pennella un cross per Zamorano: colpo di testa del cileno dal limite dell’area e sfera che si spegne sul fondo.

Al 19’ l’ex Ganz approfitta di un retropassaggio all’indietro di testa di Ronaldo per arrivare sul pallone e girare a rete da centro area: la sua conclusione, deviata leggermente da Pagliuca, si stampa sulla traversa, per la disperazione dell’atteso attaccante.

Al 28’ scambio molto bello fra Ganz e Leonardo, che salta Bergomi in dribbling, si incunea nell’area avversaria e viene steso senza complimenti da West. Per Cesari è rigore che Albertini trasforma: il pallone calciato dal centrocampista del Milan colpisce l’interno del palo destro e si infila alle spalle di Pagliuca.

Al 33’ il raddoppio rossonero: grande azione di Savicevic, che palla al piede penetra sulla destra dell’area. Sartor interviene deviando il pallone dall’altra parte, dove c’è Ganz, che controlla e con una conclusione precisa nell’angolino basso più lontano trafigge Pagliuca firmando il più classico dei gol dell’ex.

Dopo aver segnato, l’attaccante libera tutte le sue emozioni, lasciandosi andare ad un’esultanza sfrenata. L’Inter fatica a riprendersi. Ronaldo impegna Sebastiano Rossi su punizione dalla distanza. Prima dell’intervallo, però, i nerazzurri subiscono anche il terzo gol. Al 44’ infatti, Sartor commette un nuovo errore: sull’ennesimo lancio in area dei rossoneri, il suo colpo di testa sbilenco si trasforma in un assist per Savicevic. Il montenegrino ringrazia e da posizione favorevole nel cuore dell’area avversaria non sbaglia. Dall’altra parte Ronaldo parte in velocità palla al piede e viene toccato duro da Costacurta sulla trequarti. Il difensore del Milan entra in ritardo e colpisce in pieno il brasiliano, meritandosi il cartellino giallo di Cesari.

Si va a riposo sul triplo vantaggio dei rossoneri. Simoni corre ai ripari e inserisce Galante al posto del disastroso Sartor, passando al 5-3-2. Ma è ancora il Milan ad andare a segno al 46’: cross teso di Leonardo dalla sinistra, Ganz gira a rete e trova la sfortunata deviazione di Colonnese, che manda il pallone alle spalle del suo portiere.

I rossoneri dilagano sul 4-0. Nell’Inter ci prova il nuovo entrato Galante: tiro dalla distanza e palla a lato sulla sinistra. Ganz è invece una spina nel fianco per i difensori nerazzurri e chiama ancora alla parata Pagliuca. Intanto si susseguono i cambi. Capello inserisce Maini per Boban al 49’, Simoni manda in campo contemporaneamente al 56’ Recoba per Moriero e Djorkaeff per Zamorano.

La serata no dell’Inter si completa al 60’ con la rete del pokerissimo rossonero. L’arbitro concede una punizione dalla distanza al Milan, si incarica della battuta il norvegese Nilsen che con un destro secco beffa la barriera nerazzurra e Pagliuca.

Il presidente dell’Inter, Massimo Moratti, abbandona lo stadio con ampio anticipo. Andersson sostituisce Ganz, e i rossoneri potrebbero ancora infierire. Ma prima Leonardo, poi la punta svedese, non inquadrano lo specchio. L’unica amarezza della serata del Milan arriva all’86’, quando Nilsen, fra gli eroi della serata, si infortuna in seguito ad un tackle di Ronaldo e deve lasciare il campo, sostituito da Cardone. Per lui, costretto ad operarsi al menisco a Oslo, ci saranno quasi tre mesi di stop. La rete nel derby di Coppa resterà il ricordo più bello della sua breve avventura rossonera.

Al fischio finale, il Milan di Capello può festeggiare il ritorno alla vittoria in un derby dopo quasi quattro anni di astinenza (l’ultima vittoria era il 2-1 del 20 marzo 1994).

“Milan, orgia di gol”, titolerà la “Gazzetta dello Sport” in prima pagina il giorno seguente. “Il Milan cancella l’Inter”, si legge ancora nelle pagine interne. “Un 5-0 pesantissimo: umiliata la regina del campionato”.

Fra i rossoneri il più contento è proprio l’ex Maurizio Ganz.

“Quando ho preso la traversa ho pensato: ‘Questa è una serata storta’ - afferma nel post partita -. È stato bravissimo Pagliuca a deviarmi il tiro. Poi invece è arrivato il gol e ne sono arrivati altri. Potevamo farne ancora. Forse abbiamo segnato troppi gol, dico troppi per una partita così importante”.

“Il derby è sempre stato importante, ma questo volevamo vincerlo a tutti i costi. Siamo scesi in campo con motivazioni più forti delle loro. Mentalmente abbiamo dato di più e meritato la vittoria. Esultanza esagerata? Volevo disputare una buona partita e credo di esserci riuscito. È stata una serata magica”.

Viceversa, in casa nerazzurra, l’umore è molto basso.

“Niente scuse - dichiara Ronaldo, visibilmente deluso -, abbiamo giocato male e basta. Ma Costacurta andava espulso: troppo violento quel fallo”.

“La classica serata no - gli fa eco Gigi Simoni -. Ho visto una quantità di errori che normalmente una squadra commette nell’arco di un’intera stagione. Noi li abbiamo fatti in una sola partita. Verrebbe da dire meno male, così abbiamo esaurito il bonus”.

“C’è uno spogliatoio molto demoralizzato - aggiunge - ed io ho il dovere di riportarlo in alto. Non che io non sia dispiaciuto, è che forse rispetto ai ragazzi ho perso di più. E allora mi dico: adesso vai a casa, dai uno sguardo alla classifica e risollevati”.

Mercoledì 21 gennaio va in scena la gara di ritorno. Questa volta l’Inter si impone 1-0 grazie ad una rete di Marco Branca al 32’, ma a qualificarsi in semifinale è il Milan, grazie all’ampio successo dell’andata.

I nerazzurri mancheranno poi l’obiettivo Scudetto, che sarà vinto dalla Juventus, non senza polemiche, ma si riscatteranno in Europa alzando al cielo la Coppa Uefa a Parigi il 6 maggio. I rossoneri, invece, non riusciranno a trarre beneficio dal derby dominato in Coppa Italia, torneo in cui perderanno la finale con la Lazio, e chiuderanno il campionato per il secondo anno di fila fuori dalle Coppe europee, terminando al 10° posto.