Si prospetta un'altra estate di mercato molto calda per Sergej Milinkovic-Savic. Poco meno di un anno fa il suo nome era finito sul mirino di tanti top club, in Italia e non solo, costretti però ad arrendersi di fronte alla richiesta di oltre 100 milioni di euro del presidente della Lazio, Claudio Lotito. Oggi tutto si è capovolto per il gigante serbo, il cui rendimento è clamorosamente sceso e ha fatto precipitare anche la sua valutazione.



IN USCITA - Qualcosa si è rotto nel rapporto tra SMS e la Lazio, soprattutto in quello coi tifosi. Durante la prima parte di stagione, spesso Milinkovic (insieme a Luis Alberto) è stato destinatario di critiche e attacchi da parte dell'Olimpico, deluso per lo scarso impegno messo in mostra dai due giocatori di maggior talento della squadra di Simone Inzaghi. Una situazione che, come scrive il Corriere della Sera, può portare al divorzio la prossima estate, con un anno di distanza.



DERBY INTER-MILAN - In prima fila per il centrocampista ci sono Milan - che lo tentò negli ultimi giorni di agosto - e Inter. I nerazzurri, in particolare, possono contare sulla presenza di Beppe Marotta, che avrebbe voluto portarlo già alla Juventus e si prepara a tornare alla carica con Lotito. Nuovo derby di mercato in vista: un anno dopo, possono bastare 60 milioni.