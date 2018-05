I grandi attaccanti animano le voci di mercato italiano e internazionale. In attesa del via libera del Napoli per Sarri come nuovo allenatore al posto di Conte, il Chelsea è alla ricerca di un nuovo bomber. In Inghilterra il Daily Mirror rilancia il nome di Lewandowski, che ha chiesto al Bayern Monaco di essere ceduto. Il nazionale polacco viene associato da La Stampa pure alla Juventus, in alternativa a Cavani (col PSG pronto a offrire 45 milioni di euro netti all'anno a Cristiano Ronaldo del Real Madrid, interessato a Neymar) e Morata (Chelsea) nel caso venga ceduto Higuain. A sua volta nel mirino del Chelsea in alternativa appunto a Lewandowski e all'interista Icardi, sempre al centro della voci sul clamoroso scambio con il Pipita.



In caso di addio a Icardi, un'altra pista per l'attacco nerazzurro porta a Belotti che, sempre secondo La Repubblica, potrebbe essere sostituito al Torino da Zaza (Valencia). Quest'ultimo viene seguito con attenzione anche dal Milan, che merita un discorso a parte. Il mercato dei rossoneri è di fatto bloccato in attesa del verdetto Uefa sul fair-play finanziario, col rischio dell'esclusione dalle coppe europee. Eppure tutto ciò non basta a frenare le indiscrezioni: la Gazzetta dello Sport fa comunque dei nomi importantissimi per i rossoneri come quelli di Immobile (Lazio), Morata (Chelsea), Werner (Lipsia) e addirittura Higuain (Juventus)...