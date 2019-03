Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, parla a Sportitalia delle due squadre milanesi in seguito al derby vinto dall'Inter: "Secondo me è vero che l’Inter ha fatto la partita e ha gestito sempre un doppio vantaggio. Io però ho visto un Milan che ha fatto bene, non era facile dopo il vantaggio immediato e poi gestire il doppio svantaggio. Se il tiro di Cutrone si fosse realizzato in gol, ora staremmo parlando di un altro derby. È stata una bella partita, anche se l’Inter avendo giocato la partita perfetta, ha meritato”.





SU ICARDI - “Credo che sia un grande giocatore e un bravissimo ragazzo. Ma penso che nessuno venga prima di un club, soprattutto se si parla dell'Inter, con milioni e milioni di fan. Forse sarei stato ancora più duro dell'Inter. Non solo gli avrei tolto la fascia, ma non gli avrei fatto più mettere piede in campo. In questo sono totalmente d'accordo con Marotta. Con Wanda? Avrei trattato 5 minuti. Il suo triplo ruolo, di moglie, mamma e agente, porta a diversi guai. Poi di certe cose se ne parla nelle sedi opportune, non in TV. Non avrei messo in atto il pugno duro, di più”.

SU AUSILIO - “Io al suo posto? No, è lì da 20 anni. Ormai è una colonna, resterà per altri 20 (ride, ndr)”.





SUL PASSATO ROSSONERO - “Calhanoglu? Sono un po’ deluso, ieri ha fatto una buona partita, ma nel complesso mi sarei aspettato di più da lui. Suso? Ci ha abituato bene, facendo cose molto importanti, ma credo che ora non stia bene o per lo meno non è stato bene. Jesus non si discute, è importante anche quando non è al top”.