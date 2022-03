Gara estremamente delicata questa sera per il signor Mariani: il fischietto deve gestire il derby di Milano in semifinale di andata di Coppa Italia, iniziato alle ore 21. Di seguito, la nostra redazione vi propone l'analisi degli episodi da moviola, con minuto e resoconto di quel che accade.



Il sestetto



MARIANI

MELI – ALASSIO

IV: MASSIMI

VAR: IRRATI

AVAR: GIALLATINI



Secondo tempo



47' - Il milan chiede un rigore, Giroud va giù sul contatto in area con Skriniar. Mariani fa proseguire, non sembrano esserci gli estremi per indicare il dischetto.



Primo tempo



33' - L'ammonizione per Brozovic arriva: trattenuta plateale ai danni di Leao.



16' - Theo Hernandez reagisce con una lieve scalciata ad un contrasto con Dumfries, nel duello a tutta velocità sulla corsia: l'arbitro calma i bollenti spiriti tra i due, il conflitto rientra.



3' - Brozovic ferma con una strattonata Hernandez lanciato verso la metà campo avversaria, il francese protesta molto ma l'arbitro non prende provvedimenti. Ci poteva stare l'ammonizione.