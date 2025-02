Milan-Inter, le pagelle dei nerazzurri: De Vrij insostituibile, subito Zalewski. Calhanoglu, rientro insufficiente

AFP via Getty Images

Vola sul destro di Reijnders ed evita il peggio. Respinge centralmente il pallone sul cross di Leao e Reijnders non si lascia pregare.In scivolata su Leao, due interventi che gli fanno gonfiare il petto. Ma poco intraprendente con il pallone tra i piedi.Entra e da una scossa, colpendo anche un palo).Enorme stabilità e il gol che riacciuffa il pareggio. Insostituibile.Pochissime iniziative.Tantissime corse a campo aperto, in avanti e all’indietro).Il palo, il quasi gol, la voglia di non arrendersi.

: Continui assalti alla difesa rossonera, ma la timidezza dei compagni fa si che i suoi meravigliosi movimenti finiscano in un vicolo cieco.Su pressing di Abraham perde un brutto pallone e il Milan avvia il contropiede del vantaggio.: A testa alta con qualche spazio in più a disposizione rispetto a Calhanoglu).Mai in partita e perde un bruttissimo pallone che manda quasi il Milan in gol.Di tigna, ci mette la sua energia.Poco ispirato, come in tutte le ultime uscite.Entra in campo e fa l’assist decisivo. Cosa chiedere di più?

: Scatta, tiene botta, assiste i compagni e ingaggia duelli, prende un palo ed è quello che non si arrende mai, mai, mai.Non si dà pace ma non riesce a pungere. Il lavoro però rimane.: L’Inter è sfortunata, colpisce tre pali. Lui riesce a cambiare inerzia con le sostituzioni.