(calcio d'inizio alle ore 21 in diretta su Amazon Prime Video e in chiaro su Tv8) è l'euroderby valevole per l'andata delle semifinali in, con un incasso record da 10 milioni di euro., per il resto si va verso della conferma della formazione schierata a Napoli, con- Dall'altra parte, ancora- L'Uefa ha designato a dirigere l'incontro. Dopo i quarti sono state. Invece(17 maggio).(4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Brahim Diaz, Bennacer, Saelemaekers; Giroud. (A disp. Mirante, Kalulu, Thiaw, Gabbia, Ballo-Touré, Pobega, Messias, De Ketelaere, Rebic, Leao, Origi). All. Pioli.(3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro. (A disp. Handanovic, Cordaz, de Vrij, D'Ambrosio, Bellanova, Gosens, Zanotti, Asllani, Gagliardini, Calhanoglu, Correa, Lukaku). All. Inzaghi.