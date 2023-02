Trevor Chalobah è al centro di un triangolo di mercato non indifferente: Milan, Inter e Lipsia.



IL TRIANGOLO - L’inserimento dei rossoneri ed il forte interessamento dei tedeschi, complica e non poco la chiusura della trattativa per il club di Via Della Liberazione. Nonostante ciò, come riportato dalla Gazzetta Dello Sport, pare che l’esterno del Chelsea abbia espresso il desiderio di essere ceduto, qual ora arrivasse qualcuno al suo posto. Inoltre, si sostiene che abbia aggiunto di voler sbarcare a Milano, in modo tale da poter giocare con l’amico Lukaku.



LE DIFFICOLTÀ - Nonostante la volontà del giocatore inglese, l’Inter ha riscontrato delle avversità, prettamente dal punto di vista economico: i Blues chiedono tre milioni per il prestito secco fino al termine della stagione. Inoltre, senza inserire la possibilità di riscatto. Detto ciò, il club neroazzurro ha attuato la strategia della prudenza, in modo tale da poter valutare, fronte Dortmund, la via Akanji, oltre l’alternativa Acerbi.