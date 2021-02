LE FORMAZIONI UFFICIALI

Il derby che vale una fetta di scudetto., fischio d’inizio alle ore 15 a San Siro per la stracittadina più importante degli ultimi anni. La squadra dici arriva fresca di sorpasso,con “mente fredda e cuore caldo” dopo il ko contro lo Spezia e il pareggio in Europa League con la Stella Rossa. Ai rossoneri, dopo il successo della gara d’andata, potrebbe andar bene anche un pareggio, che permetterebbe di conservare il vantaggio negli scontri diretti e terrebbe l’Inter a 1 punto di distanza. I nerazzurri, reduci da tre vittorie importanti, vogliono scattare in avanti lasciandosi alle spalle le problematiche societarie.Come ricordato da Opta, questo sarà il 174esimo derby di Milano in Serie A: i nerazzurri hanno ottenuto 66 successi (tra cui quattro nelle ultime cinque sfide), contro i 52 rossoneri, completano 55 pareggi. Il Milan può vincere entrambe le gare in una singola stagione contro l’Inter per la seconda volta negli ultimi 15 anni: in precedenza ci è riuscito nel 2010/11, 1-0 all’andata e 3-0 al ritorno.in tutte le competizioni - otto di queste sono arrivate con il Milan.; in generale, l’ultimo a riuscirci è stato Romeo Benetti, tra il 1972 e il 1973.: G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.: Handanovic; Skrinar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro.