si sfidano oggi alle 18 nella 23esima giornata diper il derby numero 242 in partite ufficiali., in lotta per lo Scudetto con il Napoli, cerca unasubite contro i rossoneri, nel match di andata di campionato e nella finale di Supercoppa italiana., nel bel mezzo di un mercato rivoluzionario, cerca punti preziosi per la sua caccia a un posto valido per la prossima Champions League. Fra i nerazzurri, Inzaghi ha a disposizione il nuovo acquisto, così come Conceicao, sull'altro fronte, può contare sugiocati finora è di 91 vittorie per l'Inter, 69 pareggi e 81 successi per il Milan. Le reti nerazzurre sono state finora 339, quelle rossonere 317.

Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Bennacer; Pulisic, Reijnders, Leao; Abraham. A disp.: Sportiello, Torriani, Gabbia, Thiaw, Bartesaghi, Terracciano, Jimenez, Zeroli, Chukwueze, Okafor, Camarda, Jovic. All. ConceicaoSommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. A disp.: Martinez, Calligaris, Zielinski, Arnautovic, Acerbi, Frattesi, Asllani, Carlos Augusto, Bisseck, Darmian, De Pieri, Zalewski, Taremi All. S. Inzaghi: Chiffi

