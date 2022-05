Un'altra giornata di Serie A è alle spalle e, in vista degli ultimi 90 minuti di una stagione davvero appassionante e con i verdetti più importanti tuttora in ballo, calciomercato.com torna LIVE sui propri canali social. Il duello scudetto tra Milan ed Inter che arriva alla domenica decisiva dopo le rispettive vittorie con Atalanta e Cagliari, l'ultima partita casalinga con la Juve di Chiellini e Dybala e il racconto dell'emozionante saluto di Insigne alla sua Napoli.



Questo e tanto altro - news di mercato in primis - nel nostro appuntamento dalle 19.30: in compagnia del nostro direttore Gianni Visnadi e dei nostri inviati Pasquale Guarro, Daniele Longo, Nicola Balice e Giovanni Annunziata.