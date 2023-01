L'Aia ha reso noti i nominativi dell’Arbitro, degli Assistenti, del IV Ufficiale, del V.A.R, dell’A.V.A.R e dell’Assistente di riserva che dirigeranno la Supercoppa 2022/23 in programma mercoledì 18 gennaio. Sarà il signor Fabio Maresca della sezione di Napoli a dirigere la gara, in stagione non ha mai arbitrato i nerazzurri mentre era stato l'arbitro di Atalanta-Milan 1-1 lo scorso agosto. Al Var invece ci saranno Aleandro Di Paolo di Avezzano specializzato in video assistenza e Rosario Abisso di Palermo che non dirige una gara dei nerazzurri dall'aprile 2021, mentre in stagione ha diretto Torino-Milan finita 2-1 in favore dei granata.





MILAN – INTER Riyad - mercoledì ore 20.00



MARESCA

ALASSIO – BACCINI

IV: CHIFFI

VAR: DI PAOLO

AVAR: ABISSO

RIS.: LO CICERO