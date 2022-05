Prosegue l'avvicinamento a quella che sarà una domenica palpitante, in cui tutto è ancora possibile, dalla vittoria dello scudetto alle retrocessioni. Milan e Inter, a undici anni di distanza dall'ultima volta, si stanno giocando lo scudetto in quella che è una corsa all'ultimo centimetro. Domenica, però, non si deciderà solo la prima in classifica: le fasce della prossima Champions League, infatti, verranno decretate in base al piazzamento delle due squadre.



In caso vittoria dello scudetto da parte del Milan, saranno i rossoneri ad ottenere il piazzamento in prima fascia, con i nerazzurri che in questa evenienza guadagnerebbero la terza fascia. In caso contrario, con lo scudetto vinto dal Biscione, sarebbero i nerazzurri ad ottenere la prima fascia e, in questo caso, il Milan andrebbe direttamente in quarta fascia. Anche per il Diavolo, però, ci sarebbe la possibilità, abbastanza remota, di guadagnare la terza fascia, con una serie di combinazioni derivanti dagli altri campionati.