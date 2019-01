Secondo quanto riportato da Tuttosport non sarà soltanto Sergej Milinkovic-Savic l'obiettivo conteso nel corso della prossima estate fra Milan e Inter. Ci sarà un derby di mercato anche per Sandro Tonali (classe 2000 del Brescia), Nicolò Barella (Cagliari) e soprattutto Antonio Conte candidato numero uno per la panchina di entrambe le squadre.