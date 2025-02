Milan-Inter, perché Zalewski può essere a disposizione e Gimenez no? Cosa dice il regolamento sulle liste

AFP via Getty Images

L'Inter ha preso Nicola Zalewski. I nerazzurri hanno chiuso l'accordo con la Roma per il trasferimento del polacco in prestito oneroso a circa 600.000 euro con diritto di riscatto fissato a sei milioni. Il classe 2002 è in arrivo a Milano e potrebbe anche essere a disposizione di Inzaghi per il derby, a differenza del nuovo acquisto del Milan Santiago Gimenez.

COSA DICE IL REGOLAMENTO - Quella dell'Inter per avere Zalewski al derby delle 18:00 di domani è un corsa contro il tempo. I nerazzurri possono utilizzarlo subito in quanto, essendo un Under (è un 2002), non va inserito nella lista dei 25 Over, a patto che venga tesserato entro la mezzanotte. Gimenez, invece, essendo un classe 2001, è nella lista Over e, per essere a disposizione, avrebbe dovuto essere tesserato entro le 12:00 del giorno prima della partita, quindi di sabato 1° febbraio.

GIMENEZ - Gimenez è già arrivato a Milano, dove domani svolgerà le visite mediche prima di firmare il contratto fino al 30 giugno 2029. Vedrà il derbyb dalla tribuna, mentre Zalewski punta a essere in panchina.