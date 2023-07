Davide Frattesi e Tommaso Pobega, un destino comune. Il nuovo centrocampista dell'Inter, protagonista della telenovela di mercato dell'estate, e l'omologo del Milan si assomigliano molto: oltre a vestire i colori delle due big di Milano, si nota come entrambi siano nati nel 1999 (Pobega a luglio, Frattesi a settembre), entrambi abbiano fatto gavetta in B prima di arrivare in A ed entrambi abbiano collezionato 72 presenze nel massimo campionato. Diverso il numero dei gol: Pobega infatti ne ha segnato uno in più rispetto a Frattesi (12 vs 11).