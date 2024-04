Milan-Inter, San Siro strapieno per il derby: le cifre sul numero di spettatori e l'incasso

21 minuti fa



Stadio stracolmo per Milan-Inter, match valido per la trentatreesima giornata di Serie A, in scena questa sera alle 20.45. Per l'attesissimo match, che in caso di vittoria dell'Inter decreterà la vittoria matematica dello scudetto della seconda stella, il Giuseppe Meazza si è riproposto per l'ennesima volta gonfio di tifosi.



LE CIFRE - Sono 75.554 gli spettatori totali presenti a San Siro per il derby. Un incasso che si avvicina ai 6 milioni di euro (5.735.390).