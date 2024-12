Getty Images

, come comunicato ufficialmente dalla FIGC femminile in una circolare uscita negli scorsi minuti. Il Milan, per l’occasione, indosserà la maglia celebrativa per il 125° anniversario del club di Via Aldo Rossi. La gara, ricordiamo, sarà trasmessa in diretta su DAZN e Rai Sport, oltre che in streaming su Rai Play.

Di seguito, il comunicato rilasciato dal Milan inerente a questo questo primo grande appuntamento: “In regalo per tutti gli appassionati di calcio, nel giorno dell'Immacolata, uno spettacolo assicurato dentro e fuori dal campo, con ospiti d'eccezione e personaggi che gravitano anche in altri sport. I biglietti saranno disponibili da venerdì 6 dicembre alle ore 17.00 sul sito Vivaticket, presso i punti vendita Vivaticket, in biglietteria Casa Milan e presso il Flagship Store in Via Dante.

Il giorno della gara invece, in aggiunta ai canali già attivi, la vendita sarà attiva anche presso la biglietteria Ovest direttamente allo stadio a partire dalle ore 11.30. Prezzi a partire da €5.La gara di andata era stata disputata all'Arena Civica ed era terminata con un pareggio: in rete per l'Inter Wullaert e Laurent per le rossonere. Stavolta sarà il Milan a fare gli onori di casa e l'emozione di giocare in quella che viene definita la Scala del Calcio di sicuro contagerà non soltanto le calciatrici, ma tutti coloro che in questi anni hanno promosso con professionalità e dedizione il movimento del calcio femminile.

, Head of Women Football di AC Milan ha dichiarato: "Siamo emozionati e orgogliosi perché a distanza di più di quattro anni abbiamo la grande opportunità di rigiocare su un campo che ha ospitato i più grandi eventi calcistici mondiali fornendo ai nostri tifosi un servizio di altissima qualità. In quell'occasione l'avversario era la Juventus e il nostro progetto era agli albori.. L'interesse sta crescendo e il livello tecnico si è alzato notevolmente. La scelta di avere in panchina Suzanne Bakker, unica allenatrice donna in Serie A con un'esperienza nell'Ajax, va nella direzione di un calcio innovativo mirato alla crescita delle giovani".

, a San Siro saranno 11 le telecamere impegnate nella produzione televisiva. Inoltre, in occasione della recente celebrazione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità del 3 dicembre scorso, tre giocatori di Milan e Inter, appartenenti alla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale (DCPS) della FIGC, saranno le mascotte che accompagneranno l'ingresso in campo delle calciatrici. L'obiettivo è dare ulteriore risalto al messaggio che Serie A Femminile e DCPS vogliono diffondere: "Il calcio è di tutti".”