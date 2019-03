E' la settimana del derby e a Milan è già scattata la febbre per Milan-Inter, uno scontro che per la prima volta dopo anni vede entrambe le formazioni meneghine in lotta per un posto in Champions League. E la battaglia andrà in scena in un San Siro tutto esaurito: si va verso il sold out, scrive oggi La Gazzetta dello Sport, attesi circa gli stessi spettatori della gara nel girone d'andata (78mila) per quella che diventerà la partita interna con maggiore affluenza per i rossoneri, scavalcando Milan-Juventus di novembre (74.729) e Milan-Sassuolo (61.462).