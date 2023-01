Seduti su due panchine scomode come quelle dii due emiliani arrivano aEntrambi in discussione, con unche giganteggia e sembra potergli sfilare il massimo obiettivo stagionale, lo scudetto,Il primo trofeo in palio in stagione in palio potrebbe essere anche l’ultimo per entrambi visto ilLaè fuori dalla portata di Milan e Inter (che comunque proveranno ad arrivare più lontano possibile) edopo l’eliminazione per mano del Torino.- ProprioPiù volte l’ex allenatore dellaaveva ribadito l’importanza die di provare a portare a casa tutti i trofei disponibili. Ecco perché la precoce uscita dalla Coppa, agli ottavi, ha privato Leao e compagni di un titolo alla loro portata.altrimenti il rischio è che la stagione post scudetto diventi più in salita di quanto lui, e i tifosi, potessero aspettarsi. Questo, Pioli ha perso le due finali giocate in carriera (Coppa Italia 2014/15 e Supercoppa italiana 2015/16) e. Urge una svolta.- Anche Inzaghi fiuta la possibilità di rimpolpare la sua già ampia bacheca., il gotha del nostro calcio. Quando si respira aria da finale l’ex Lazio di solito non sbaglia.(in Coppa Italia 2016/17, vendicata nel 2018/19 con i biancocelesti e l’anno scorso con l’Inter) anche se. Rifarsi quest’anno è affare complicato. Lui il Napoli l’ha battuto, in una sorta di finale da dentro o fuori, ma i. Inzaghi è davanti anche nei confronti diretti con Pioli:. Il trend sorride all’Inter insomma ma i derby, si sa, fanno storia a sé e questo, più ancora quello di campionato del 5 febbraio, potrebbe