La classe non è acqua, ma va dimostrata.. Entrambi stanno però attraversando un periodo complicato nelle rispettive carriere, accusati di giocare senza la necessaria cattiveria agonistica. E le analogie non finiscono qui.- Gli investimenti per acquistarli sono paragonabili. Arrivato nell'estate del 2021 dalla Lazio in prestito oneroso per 6 milioni di euro su richiesta dell'allenatore Simone Inzaghi, l'anno dopoè stato riscattato a titolo definitivo dall'Inter, che ha pagato altri 27,387 milioni per il suo cartellino con una valuazione di 33,387 milioni. Calcolando il suo stipendio da 3,5 milioni netti all'anno (6,48 milioni lordi a stagione) fino a giugno 2025 (25,92 milioni lordi), in totale fanno, arrivato nello scorso mercato estivo dal Bruges per 32 milioni di euro più altri 3 milioni di bonus dopo un lungo corteggiamento di Maldini e Massara. Con un contratto fino a giugno 2027 da 2,2 milioni di euro netti all'anno: grazie al Decreto Crescita sono 2,88 milioni lordi a stagione, che moltiplicati per 5 fanno 14,4 milioni d'ingaggio per un investimento complessivo di- Ricoprono lo stesso ruolo, quello di trequartista dietro alla punta centrale. In questa stagionesenza trovare la via della rete.- Questi numeri sembrano far pendere l'ago della bilancia a favore dell'Il quale è alla sua prima esperienza lontano da casa, al contrario del Tucu, portato in Italia dalla Sampdoria nel gennaio del 2015. In blucerchiato è rimasto per un anno e mezzo, lo stesso tempo trascorso finora in nerazzurro, senza dimenticare le tre stagioni passate alla Lazio. Anche per questo motivo il Milan, i tifosi e tutto l'ambiente rossonero stanno mostrando più pazienza nei confronti di CDK. Lo stesso non si può dire per l'