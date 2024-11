Getty Images

Milan, interrotta la trattativa per Calabria

Daniele Longo

5 minuti fa



Una scelta dolorosa ma ora inevitabile: Davide Calabria lascerà il Milan al termine della stagione. La trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno si è interrotta e non ci sono margini, allo stato attuale, per arrivare a un accordo. Il capitano rossonero è destinato a lasciare il club nel quale milita da quando era un bambino.