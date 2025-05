Milan, intesa con Tare: l’ex Lazio firmerà un contratto triennale

Igli Tare al Milan, ci siamo. I contatti sono andati avanti in maniera continua nella giornata di ieri e hanno portato ad un’intesa verbale con l’ex direttore sportivo della Lazio. L’accelerazione sulla nomina è stata ordinata dal patron di RedBird, Gerry Cardinale, all’indomani della brutta sconfitta contro la Roma che ha sancito l’esclusione del club rossonero dalle prossime competizioni europee.

UN MESE DOPO - Una prima base d’intesa tra Igli Tare e Giorgio Furlani era stata trovata nell’incontro di Roma, rivelato in esclusiva dalla nostra redazione (LEGGI QUI), del 16 aprile scorso. Un mese dopo, constatata l’impossibilità di andare avanti su piste alternative, il Milan ha sciolto le ultime riserve e nei prossimi giorni farà firmare al dirigente albanese un contratto triennale (probabilmente con una struttura di 2+1, con opzione a favore del club) da 800 mila euro netti a stagione. Per la soddisfazione di Zlatan Ibrahimovic che aveva indicato in Igli Tare la sua prima scelta per la carica di direttore sportivo.

PROGETTO E MONCADA - Un aspetto importante che ha fatto protendere la scelta finale su Igli Tare è quello del rapporto, ottimo, con Geoffrey Moncada. I due dirigenti lavoreranno in sinergia sulla scelta del nuovo allenatore e sul mercato. Le valutazioni finali saranno di competenza del CEO Giorgio Furlani. L’ex Lazio ha condiviso questo tipo di struttura dirigenziale con entusiasmo e tra pochi giorni sarà già operativo per il Milan. Da lui il club si aspetta colpi importanti in prospettiva, una gestione totale dello spogliatoio e delle sue problematiche e la qualificazione in Champions League. Il contratto triennale sotto intende che il progetto sarà strutturato e non pretende il massimo risultato fin da subito.