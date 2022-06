Una buona notizia per Stefano Pioli. La trattativa tra Milan e Roma per il riscatto di Florenzi dalla Roma è alle battute finali. C’è una base d’intesa tra i club che sarà perfezionata nelle prossime ore.



OK IL PREZZO È GIUSTO - Il lavoro di Maldini e Massara ha portato ad ottenere uno sconto importante dalla Roma rispetto ai 4,5 milioni previsti dall’accordo della scorsa estate. Secondo quanto risulta a calciomercato.com nelle casse della Roma andrà una cifra compresa tra i 2,5 e i 3 (bonus compresi). Per la gioia di Florenzi che ha sempre ribadito la sua volontà di rimanere in rossonero.