Una nuova prospettiva, una frontiera che torna a farsi calda per il nostro calcio. Il mercato in Cina torna a farsi arrembante, pur senza le cifre astronomiche che avevano caratterizzato le primissime operazioni. Il governo cinese ha chiuso i rubinetti, ma questo non significa che affari importanti non possano ancora essere messi a segno. E così, da spese folli, si è passati a occasioni importanti con giocatori finiti ai margini dei progetti tecnici delle squadre italiane pronte a rilanciarsi in un campionato in crescita.



DUE OFFERTE PER MONTOLIVO - Ai margini del progetto tecnico del Milan c'è sicuramente Riccardo Montolivo. Il centrocampista ed ex-capitano si allena praticamente a parte e non ha mai visto il campo in questa stagione. È in scadenza di contratto e ha sempre rifiutato ogni proposta ma ora, secondo il Corriere dello Sport, sta valutando una doppia proposta che è arrivata per lui dalla Cina. Offerte economicamente vantaggiose che lo stanno portando a riflettere, per la prima volta in stagione, su un addio anticipato ai colori rossoneri.



CARRASCO - Intrecci che in Cina portano ancora a Yannick Carrasco del Dalian Yifang. Il Milan dovrà lottare ad armi pari con l'Inter che si è informata negli ultimi giorni sulla possibilità di riportare in Europa l'ex-Atletico Madrid. Il ds Leonardo non ha mai abbandonato la pista, ma le cifre rimangono proibitive per tutti. Chi la spunterà?