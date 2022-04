Gulf Business, autorevole testata finanziaria e commerciale dei Paesi del Golfo, ha stilato la lista con i 100 arabi più potenti del 2022: al primo posto c'è PIF, noto ai più per essere il proprietario del Newcastle.



LA POSIZIONE DI INVESTCORP, IN TRATTATIVA PER IL MILAN -Mohammed bin Mahfoodh Al-ardhi, presidente esecutivo di Investcorp in trattativa per l'acquisizione del Milan, si piazza in 50esima posizione; quinto posto per Al Mubarak, amministratore delegato di Mubadala, altro fondo che sostiene Investcorp, 18esimo per Al-Khalifa In classifica c'è anche Mohamed Salah (30esima posizione), l'attore Remi Malek (98esimo) e il musicista dj Khaled (77esimo).