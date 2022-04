Il Milan passerà presto nelle mani di Investcorp che sat lavorando con i legali di Elliott per firmare i contratti che porteranno poi i due fondi di investimento al closing per la cessione delle quote del club. Un'operazione, da 1,18 milioni di euro e che porterà inevitabilmente il club al riassetto del pacchetto azionario e per cui stanno emergendo nuovi dettagli.



NUOVO FONDO - Secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore, da parte di Investcorp verrà creato un nuovo veicolo di capitali, un fondo ad hoc, che dovrebbe avere durata di 10 anni e in cui dovranno confluire i capitali per il finanziamento iniziale dell'operazione. Investcorp è un fondo di gestione di capitali terzi ed è una prassi che viene sviluppata in questi casi.



3-4 INVESTITORI - In una fase iniziale l'operazione sarà sottoscritta da 3-4 soggetti, tendenzialmente provenienti tutti dal Golfo Persico e che rappresentano non solo individui, ma anche gruppi finanziari o famiglie con Investcorp che ricoprirà il ruolo di gestore delle finanze altrui attraverso il nuovo fondo creato ad hoc.