Non solo campo. Il fondo del Bahrain Investcorp, che sta trattando l'acquisto del Milan da Elliott sulla base di 1,1 miliardi di dollari, non ha solo l'intenzione di riportare il prestigioso club rossonero a lottare con le grandi d'Europa, ha una serie di progetti di sviluppo immobiliare-sportivo, dei quali il nuovo stadio è solo la punta dell'iceberg. Tra le varie ipotesi sul tavolo - scrive Repubblica -, dove fino a fine 2022 hanno sede le gare ippiche del trotto.Al momento è solo un'idea, a differenza dello stadio, per il quale Investcorp, una volta trovato l'accordo per l'acquisto del Milan, vuole. Una nuova casa di proprietà è necessaria per il salto di qualità, per questo. Milano e l'area di San Siro, anche per ragioni di prestigio, hanno la priorità, ma non sono fuori da giochi Sesto San Giovanni e l’area delle ex acciaierie Falck. A differenza di Elliott, Investcorp ha scelto il Milan non per ristrutturarlo e rivenderlo, ma per investire su un marchio prestigioso che intreccia i settori sport, lusso e immobiliare. Per questo lo stadio è la prima necessità.