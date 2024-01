Milan, ipotesi prestito per Romero

Luka Romero è arrivato al Milan nel corso dell'ultima estate, a parametro zero dopo aver giocato due stagioni alla Lazio. Il calciatore argentino non ha trovato molto spazio ancora nelle scelte di Pioli. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, diverse squadre di Serie A hanno chiesto informazioni al club rossonero per un eventuale prestito.