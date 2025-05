Milan, Italiano in quota con Allegri per la panchina: tempistiche lunghe

Getty Images

Una parte di Milano, quella nerazzurra dell'Inter, esulta per una finale di Champions League raggiunta al termine di una epica semifinale contro il Barcellona mentre l'altra,Il divario attuale tra i due club è netto e parte da una diversa organizzazione dirigenziale che porta dei benefici all'allenatore, nello specifico Simone Inzaghi. E proprio la scelta del prossimo allenatore diventa centrale dopo una stagione disastrosa dall'affaire Julen Lopetegui, passando per il flop Paulo Fonseca e finendo con un Sergio Conceicao mai sostenuto come si dovrebbe.

Nelle consultazioni interne al club sono emersi almeno due candidati forti: in primis c'è il nome di, caldeggiato da una parte del management rossonero. Il tecnico livornese ha un curriculum vincente, conosce molto bene l'ambiente, ha voglia di prendersi qualche rivincita ed è libero sul mercato. Sono tutte caratteristiche appetibili per il club rossonero.sia in campionato venerdì che nella finale di coppa Italia all'Olimpico del prossimo 14 maggio.

che non può, ovviamente, prima dell'inserimento in organigramma di una figura che manca da quando è stato mandato via Ricky Massara. Giorgioha preso il timone delle operazioni, portando avanti diversi colloqui che, fin qui, non hanno portato a una decisione definitive.