Milan, Italiano vuole il rinnovo con il Bologna: da Allegri a Sarri, il punto

Il quartier generale di Casteldbole è stata la sede del primo incontro tra Vincenzo Italiano e la dirigenza del Bologna per programmare il futuro. Il tecnico nativo di Karlsruhe, accompagnato dai suoi legali di fiducia Francesco Caliandro e Diego Nappi, ha aperto chiaramente alla trattativa per rinnovare il contratto in scadenza nel 2026. Il primo summit è stato interlocutorio ma la direzione sembra chiara: prolungare fino al 2027 con un adeguamento importante dell’attuale ingaggio da 2,2 milioni di euro all'anno. La volontà comune è di proseguire e continuare a crescere insieme dopo la vittoria della Coppa Italia proprio ai danni di quel Milan che lo ha messo in cima alla lista dei candidati per il post Sergio Conceicao.

