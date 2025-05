Milan, Joao Felix in campo per l'addio a San Siro: vuole restare ma tornerà al Chelsea. Già due club su di lui

Un'altra opportunità, l'ultima per cambiare un destino già scritto., quello valido comee come antipasto delladel 14 maggio. Consqualificato emesso in naftalina, dietro a Santiagotorneranno titolari Samuele il portoghese.Arrivato in prestito dal, Joao farà ritorno a Stamford Bridge alla scadenza del suo accordo con i rossoneri,La sua avventura al Milan d'altronde è stata, nonostante un grande inizio con la rete allain Coppa Italia. In 15 gare, a quella rete il portoghese ha aggiuntoe tante prestazioni incolori. E neanche la fiducia di Conceicao gli ha fatto invertire il senso di rotta. Nell'incertezza generale che regna tuttora al Milan - ancora alla ricerca di un ds e quindi di un nuovo allenatore - la riconferma dell'ex Atletico Madrid (club che speseper accaparrarselo) è uno dei punti fermi. La sua chance se l'è giocata male e, salvo cataclismi, non tornerà a vestire la maglia rossonera nella prossima stagione.

Di estimatori però Joao continua ad averne, in tutto il mondo. Compresa la situazione e il ritorno in Inghilterra, già due club hanno bussato alla sponda blu di Londra. Ci ha provato il, respinto con perdite, e ci sta provando la sua ex squadra, queldal quale il suo viaggio nel mondo del calcio è iniziato con premesse e promesse poi mai del tutto confermate. Sia i brasiliani che i lusitani hanno provato a portarlo a casa, sempre con la formula dele con l'intenzione di renderlo, al via il prossimo 14 giugno.

Toccherà al suo super procuratore Jorgetrovare una nuova sistemazione al classe 1999 che in cuor suo non ha ancora chiuso le porte a unaIn una recente intervista ha parlato in termini entusiastici del club, della città e dell'ambiente a Milanello. ", ha detto a La Gazzetta dello Sport. La trattativa è andata bene, l'esperienza meno. Col Bologna ci sarà un nuovo test che però potrebbe spostare ben poco e avrà forse solo il sentore di una San Siro e ai tifosi milanisti. Tra un mesetto il portoghese è pronto a tornare al Chelsea, senza fare però le valigie. Una nuova avventura lo aspetta, lontano dalla Serie A.