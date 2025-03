Milan, Joao Felix pensa già ad un futuro altrove: Jorge Mendes ha parlato col Galatasaray

A riferirlo è il portale Sporx, secondo il quale il noto agente dell'attaccante classe '99,col club con sede a Istanbul, trovando un'apertura dalla controparte.”, è la frase che Sporx attribuisce al super-procuratore lusitano, che avrebbe già avviato la strategia per pianificare la prossima tappa della carriera altalenante del suo assistito.(a sua volta accompagnato a Mendes nel suo percorso professionale),Nonostante l'ottima partenza della sua avventura rossonera, col bellissimo goal in Coppa Italia contro la Roma e un paio di prestazioni sopra la sufficienza nelle successive partite, l'ex di Benfica, Atletico Madrid e Barcellona non ha convinto e nelle ultime uscite in Serie A ha avuto sempre meno protagonismo, partendo dalla panchina contro Lazio, Lecce e Como.Enzo Maresca, attuale tecnico dei Blues, non intravede grandi prospettive per il portoghese in futuro e, lo scorso febbraio, parlava così del suo calciatore: “Non ci manca Joao Felix. Joao è felice al Milan e noi siamo felici che João sia felice lì”. Con la maglia della formazione londinese, il classe '99 acquistato per 52 milioni di euro ha disputato 40 partite e segnato un totale di 11 goal.Con la probabilissima partenza di Victor Osimhen, destinato a rientrare a Napoli per poi accasarsi altrove (ha una clausola rescissoria di 75 milioni di euro) e una decisione da prendere su Mauro Icardi – sotto contratto fino al 2026 ma reduce da un grave infortunio e corteggiato da alcuni club arabi – e su Alvaro Morata (in prestito fino a giugno per 6 milioni di euro, estendibile per un altro anno e riscattabile per altri 8 milioni), la capolista della Superlig turca sta già lavorando all'individuazione di nuovi rinforzi. E Joao Felix potrebbe essere il primo di questi.Il Milan sta attraversando un momento di transizione, cercando di migliorare e guardare al futuro con nuove prospettive. Questo significa che le quote relative alla squadra potrebbero subire scossoni durante la stagione e anche nel corso dei singoli match. Se sei un tifoso che segue anche le scommesse sportive, potresti già sapere che esistono opportunità per puntare su queste partite con quote vantaggiose, oltre ai. Accedendo alla nostra guida, potrai confrontare le migliori offerte e scoprire come funzionano nel dettaglio, che tu sia un esperto o un principiante.