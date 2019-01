José Mauri, centrocampista del Milan, parla a Milan Tv prima della sfida contro la Sampdoria: "Queste sono le parite per cui ci prepariamo e viviamo. Siamo preparati per fare il meglio e per andare tranquilli a Gedda. Il clima nello spogliatoio è sempre stato sereno. C’è sempre stata tranquillità, ci divertiamo. Quando si vince è più facile ma abbiamo saputo continuare nonostante le difficoltà. Paquetà? Non lo scopro io, è uno dei più promettenti del Brasile. Si vede già in allenamento che ha qualità, ha colpi diversi dai comuni mortali. Speriamo che oggi si trovi bene e riesca a esprimere al meglio il suo gioco".