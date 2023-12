Luka Jovic ce la fa, sarà a disposizione per Milan-Sassuolo. L'attaccante serbo ha superato la botta alla caviglia rimediata contro la Salernitana, si è allenato in gruppo e sarà regolarmente convocato da Stefano Pioli per l'impegno di domani, 18ª giornata di Serie A e ultimo appuntamento ufficiale per i rossoneri nel 2023. Niente da fare invece per Yunus Musah e Marco Pellegrino: il centrocampista statunitense è ancora alle prese con il problema muscolare accusato dopo il Newcastle e punta a tornare per la partita contro l'Empoli del 7 gennaio, motivi di gestione invece per il difensore argentino in vista dell'impegno in Coppa Italia contro il Cagliari, il 2 gennaio.



Contro l'Empoli potrebbero esserci anche altri due rientri: Noah Okafor e Marco Sportiello puntano a tornare a disposizione per la prima gara di campionato del 2024.