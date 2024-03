Milan, Jovic deve convincere Ibrahimovic

8 gol in 24 partite(media di un gol ogni 270'), ma in appena 971' sul terreno di gioco. Con la media reti, dunque, che scende a un gol ogni 121'. Luka Jovic non sta deludendo alla sua prima stagione al Milan. Ma ora serve di più in questo finale di stagione per convincere un ex grandissimo attaccante come Zlatan Ibrahimovic a esercitare il diritto di rinnovo annuale e rimanere così in rossonero.