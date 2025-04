Milan, Jovic è il tuo miglior attaccante: il rinnovo dipende da due fattori, c’è una deadline

Lukasi è regalato una serata, forse, nella sfida più importante della stagione. Una doppiettache corona al meglio una prestazione: ha pulito tantissimi palloni per i compagni, mostrato delle giocate ad alto coefficiente, lottato su ogni pallone come se fosse l’ultimo. Ma, soprattutto,Alzi la mano chi, tre mesi fa, immaginava di commentare un derby vinto dal Milan grazie unLa finale di coppa Italia conquistata dai rossoneri è il giustoper un ragazzo che non si è arreso nei momenti più duri quando nessuno nel club sembrava voler puntare su di lui dopo averglila scorsa estate.

Meno diin campionato, una sola presenza da, poi è sempre entrato dalla panchina.Tifosi e addetti ai lavori sono rimasti sorpresi dalla crescita di Jovic in questo finale di stagione, meno i compagni di squadra che in lui hanno sempre riposto una grande fiducia.Non siamo sorpresi da questa prestazione, ma siamo contenti per lui perché ha lavorato tanto per la squadra" ha detto di lui il capitano Mike Maignan in conferenza stampa.

Conceicao su Jovic è stato a metà tra ile l’: ha puntato su un attaccante messodall’inizio della stagione senza pensare troppo all’investimento dafatto dal club a gennaio per regalargli SantiagoOra Luka è tornato un giocatore importante per il Diavolo offrendo prestazioni che fanno tornare indietro nel tempo quando faceva la differenzatanto da esserema la scelta definitiva sarà di competenza del nuovo direttore sportivo e del nuovo allenatore. I tempi, però, non possono essere biblici perché l’opzione per l’attaccante serbo scade nellaDall’addio sicuro alle grandi chances di rinnovo,