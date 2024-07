AFP via Getty Images

Milan, Jovic ha una volontà precisa: le ultime

21 minuti fa



La tournée in America sarà importante per diversi giocatori del Milan. Uno tra tutti sicuramente Luka Jovic: l’attaccante serbo deve conquistare la fiducia di Paulo Fonseca. Un passaggio importante per tenersi stretta la maglia rossonera allontanando anche le voci sul mercato che lo descrivono come possibile partente.