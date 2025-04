Luka Jovic, numero 9 del Milan, ha rilasciato un’intervista al portale serbo MozzartSport. L'ex attaccante di Fiorentina e Real Madrid ha analizzato il suo percorso (passato dall’essere fuori dal progetto a siglare una rete nell’ultima trasferta di Napoli) sino a ora, arrivando anche a fare il punto circa il proprio futuro.

“Sinceramente lo spero. Sono davvero felice di aver sfruttato le opportunità che mi sono state date, perché quest'anno non ne ho avute molte. Spero che tutto cambi., grazie al quale abbiamo giocato la Supercoppa in Arabia, che abbiamo vinto. Penso di meritare più minuti anche quest’anno. Ma… è così com’è.”- "Il mio contratto scade in estate, sono aperto a tutte le opzioni. Voglio solo giocare”.