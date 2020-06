Il Milan studia un giovane sul mercato per il dopo Zlatan Ibrahimovic. Il Corriere dello Sport conferma l'interesse dei rossoneri per l'argentino Adolfo Gaich del San Lorenzo (classe 1999, che ha una clausola rescissoria di circa 13 milioni di euro e il contratto in scadenza tra un anno esatto. Ai primi posti della lista dei giocatori per l’attacco c’è ancora Luka Jovic del Real Madrid. In questo caso i costi aumentano, così i dirigenti rossoneri studiano la formula del prestito biennale con diritto/obbligo di riscatto fissato a 40 milioni: sarà fondamentale la mediazione del suo agente Ramadani.