Pioli gli ha dimostrato una certa fiducia schierandolo da titolare contro il Genoa nonostante non fosse al 100% fisicamente e ora tocca a Luka Jovic ripagarla. Il contratto in scadenza a giugno non ha clausole, l’attaccante serbo si deve guadagnare la conferma sul campo a suon di gol e prestazioni. Il tempo può essere un alleato dell’attaccante serbo.