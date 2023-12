L'attaccante serbo, che in estate è passato dalla Fiorentina al Milan, ha trovato ieri contro il Frosinone il suo primo gol in rossonero e poche ore dopo, sui suoi canali social, ha voluto esultare per il traguardo raggiunto: "Felice per una vittoria importante e per il mio primo gol in questo club straordinario", ha scritto Jovic su Instagram.