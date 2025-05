Milan, Jovic torna ad allenarsi in gruppo: cosa filtra in vista della finale di Coppa Italia

GETTY

Buone notizie per Sergio Conceicao e il Milan: come riporta MilanNews,in preparazione alla gara di campionato contro il Genoa. Ricordiamo che l'attaccante serbo si era fermato per un problema fisico nel riscaldamento della sfida contro il Venezia. Dopo essersi sottoposti a dei controlli, al nove rossonero era stata diagnosticata una sempliceAdesso, però, l'emergenza è rientrata e Jovic, al netto di colpi di scena, dovrebbe essere disponibile per la partita del Marassi di lunedì sera. Guardando anche oltre a questo turno di campionato,. Ricordiamo, infatti, che proprio Jovic era stato l'assoluto protagonista della semifinale di ritorno con l'Inter, realizzando una doppietta pesante.

. Con l'obiettivo, poi, di avere, prima in campionato l'11 maggio e poi in Coppa il 14.