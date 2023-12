Luka Jovic, anche ieri a segno (terza occasione consecutiva), è l'unica positiva del Milan. L'attaccante rossonero sta convincendo per spirito e atteggiamento, dimostrando di meritare più spazio per mostrare le proprie qualità. Il serbo si giocherà il futuro (contratto in scadenza al termine della stagione) nei prossimi mesi.